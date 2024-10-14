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14 октября, 22:50

Теперь от рекламы не скрыться — блокировщики перестали работать в Chrome

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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В последнем обновлении Google запустил Manifest V3, в котором блокировщики рекламы не работают. Ранее компания предупреждала о том, что поменяет платформу для расширений — и вот это случилось. По замыслу Google, обновление должно сделать работу расширений более безопасной и эффективной.

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Возможно, нововведения затронут не только Chrome, но и все браузеры, функционирующие на основе Chromium. Это значит, что новые условия могут коснуться пользователей «Яндекс Браузера», Microsoft Edge, Opera, Brave и Vivaldi.

Источник: TG-канал КиберТопор

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