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Сегодня, 15:01

Топ-10 смартфонов этой осени: на первом месте новый айфон

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Эксперты портала XDA составили список из десяти лучших смартфонов этой осени — первую строчку занял iPhone 16 Pro Max.

Свежую линейку айфонов от Apple ругали многие. Действительно, на фоне iPhone 15 изменения могут показаться незначительными. Однако эксперты XDA с этим не согласны: по их мнению, улучшения в экране, процессоре и камере — достаточный повод для покупки iPhone 16 Pro Max. Ну или на крайний случай iPhone 16, если вы решите, что функций базовой модели для вас достаточно.

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Для фанатов Android есть альтернатива — Samsung Galaxy S24 Ultra. Это еще один флагман с впечатляющим набором камер и отличной производительностью. Эксперты XDA посчитали его лучшим среди устройств, работающих на базе Android.

Тройку победителей замыкает OnePlus 12 — лучший из бюджетных флагманских телефонов. «По сути, он так же хорош, как Samsung Galaxy S24 Ultra, но стоит гораздо меньше», — пишут эксперты.

Полный список выглядит так:

1. iPhone 16 Pro Max — лучший смартфон на базе iOS.

2. Samsung Galaxy S24 Ultra — лучший смартфон на базе Android.

3. OnePlus 12 — лучший доступный флагман.

4. OnePlus 12R — более дешевая альтернатива OnePlus 12.

5. Google Pixel 8a — отличный вариант для тех, кто хочет купить надежный телефон на базе Android и не разориться.

6. Samsung Galaxy A15 5G — лучший недорогой смартфон на Android.

7. Google Pixel 9 Pro XL — лучший выбор по качеству камеры.

8. Google Pixel 9 — лучший компактный и доступный флагман.

9. OnePlus Open — лучший складной смартфон.

10. ASUS ROG Phone 8 — лучший вариант для геймеров.

Источник: CHIP

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