У Nintendo Switch 2 будет 4К-экран, обратная совместимость и улучшенное железо

Сегодня, 19:35
Производитель геймерской периферии Mobapad раскрыл много подробностей о грядущей Nintendo Switch 2.
Так, у консоли будет:
8-дюймовый экран с поддержкой разрешения 1080p;
Switch 2 будет поддерживать старые джойконы и Pro-контроллеры.
Новые геймпады по-прежнему оснащены моторами HD Rumble;
Консоль будет совместима со старыми картриджами для Switch. При этом Switch 2 также поддерживает картриджи второго поколения;
Док-станция не будет отличается от старой версии, но теперь позволит выводить картинку с лучшей производительностью и с 4K-разрешением;
На задней части Switch останется регулируемая подставка.
Вероятнее всего, продажи Nintendo Switch 2 начнутся в течение 2025 года.