У Nintendo Switch 2 будет 4К-экран, обратная совместимость и улучшенное железо

Производитель геймерской периферии Mobapad раскрыл много подробностей о грядущей Nintendo Switch 2. Предполагаемый вид Nintendo Switch 2. Фото Соцсети Так, у консоли будет: Вероятнее всего, продажи Nintendo Switch 2 начнутся в течение 2025 года.