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Сегодня, 22:55

У Xiaomi появилась настольная розетка с 4 USB-портами за 1800 рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Xiaomi.
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Китайские производители электроники любят делать жизнь проще. Иногда это приводит к появлению весьма странных гаджетов, а иногда — очень полезных.

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Xiaomi представила настольную розетку Desktop Fast Charging сразу с четырьмя портами USB разного формата и несколькими розетками. Стоит устройство всего 20 долларов — 1830 рублей на наши деньги.

Правда, в продаже пока есть только версия для Китая, поэтому пользователям из России либо придется пользоваться переходниками, либо ждать появления версии с подходящими розетками.

Кроме того, в официальном магазине Xiaomi в России уже можно предзаказать Pro-версию — в ней есть порт HDMI, но стоит она 3990 рублей.

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