В «Эльдорадо» за новую консоль PS5 Pro просят 130 тысяч рублей

26 сентября в «Эльдорадо» откроется предзаказ на PlayStation 5 Pro, которую можно приобрести за ... какие-то 130 тысяч рублей.

Переплата за параллельный импорт — более чем в 2 раза. Учитывая, что во всем остальном мире консоль можно будет купить за 699 долларов.

Старт продаж PS5 Pro в Эльдорадо.

Для сравнения: PS5 Slim без дисковода доступна в «Эльдорадо» за 60 тысяч рублей, а с дисководом на 5 тысяч рублей дороже. На эти же деньги можно купить RTX 4070 — самая недорогая видеокарта из этой серии продается за 65 тысяч рублей.

Более рациональным решением будет воздержаться от покупки PS5 Pro и подождать стабилизации цен. Возможно, на это потребуется от 3 до 6 месяцев. Сама консоль выйдет 7 ноября. Когда ее завезут в Россию, не сообщается.