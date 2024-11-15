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Сегодня, 15:11

В Госдуме посоветовали россиянам удалить приложения Microsoft

Евгения Воскресенская
Фото Антон Немкин, соцсети
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С нового года Microsoft переведет пользователей на новую версию Outlook, а также прекратит поддержку приложений «Почта Windows», «Календарь» и «Люди». В Госдуме уже высказались по этому поводу — так, Антон Немкин посоветовал россиянам отказаться от продуктов Microsoft.

«Уверен, что российским пользователям будет проще удалить приложения Microsoft, которые скоро прекратят работу, и уже не переходить на новые продукты», — пишет РИА Новости со ссылкой на слова депутата. Все равно использование обновленных версий под вопросом — россияне могут и не получить к ним доступ.

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Немкин также предупредил, что использование софта от Microsoft связано с определенными рисками личные данные могут легко попасть в чужие руки. Депутат порекомендовал россиянам обратить внимание на отечественные продукты, которых «на нашем рынке в избытке».

Источник: РИА Новости

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