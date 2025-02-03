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Сегодня, 14:30

Запрета консолей не будет — депутат успокоил российских геймеров

Евгения Воскресенская
Фото соцсети Леонида Слуцкого
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Недавняя новость о том, что Европа планирует запретить ввоз Xbox и PlayStation в Россию, неприятно удивила отечественных геймеров. Один из них решил уточнить у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, насколько велика вероятность исчезновения консолей с российского рынка.

Европейские ограничения. Xbox и PlayStation запретят ввозить в Россию? Объявлены новые санкции

«Ничего подобного не произойдет. Кто бы ни пытался это сделать, мы с вами будем вместе этому противодействовать», — заверил депутат. Слуцкий назвал решение запретить импорт консолей «бредом» — даже если санкции вступят в силу, российским геймерам нечего бояться.

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