Запрета консолей не будет — депутат успокоил российских геймеров

Недавняя новость о том, что Европа планирует запретить ввоз Xbox и PlayStation в Россию, неприятно удивила отечественных геймеров. Один из них решил уточнить у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, насколько велика вероятность исчезновения консолей с российского рынка.

«Ничего подобного не произойдет. Кто бы ни пытался это сделать, мы с вами будем вместе этому противодействовать», — заверил депутат. Слуцкий назвал решение запретить импорт консолей «бредом» — даже если санкции вступят в силу, российским геймерам нечего бояться.