В Министерстве иностранных дел России призвали активно осваивать RuTube

Представитель МИД РФ Андрей Настасьин призвал россиян активно размещать на RuTube свои видеоматериалы. Он напомнил, что в 2021 году именно МИД «первым среди российских федеральных ведомств» открыл на RuTube официальный канал, на котором ежедневно публикуются новые видео.

По заверению заместителя генерального директора Газпром-Медиа Холдинга Сергея Косинского, россиянам не стоит опасаться за производительность RuTube — даже если все пользователи YouTube перейдут на российский сервис, это не приведет к сбоям в работе последнего.