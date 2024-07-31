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Сегодня, 16:00

В Министерстве иностранных дел России призвали активно осваивать RuTube

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Global Look Press
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Представитель МИД РФ Андрей Настасьин призвал россиян активно размещать на RuTube свои видеоматериалы. Он напомнил, что в 2021 году именно МИД «первым среди российских федеральных ведомств» открыл на RuTube официальный канал, на котором ежедневно публикуются новые видео.

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По заверению заместителя генерального директора Газпром-Медиа Холдинга Сергея Косинского, россиянам не стоит опасаться за производительность RuTube — даже если все пользователи YouTube перейдут на российский сервис, это не приведет к сбоям в работе последнего.

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