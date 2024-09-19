В неполадках Discord виноватым может быть Роскомнадзор

Массовые сбои в работе Discord могут быть вызваны наложенными Роскомнадзором ограничениями. Вчера многие пользователи не смогли открыть веб- и мобильную версию ресурса — это удалось сделать только с помощью VPN.

В сентябре отдельные страницы Discord по требованию МВД были включены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора — из-за этого, по мнению некоторых журналистов, и возник сбой.

Игровое сообщество уже опасается полной блокировки ресурса. Сейчас Discord выступает не только средством общения между геймерами, но и платформой, которую используют в работе самые разные компании — потеря сервиса ударила бы по ним тоже.

Однако все это может быть лишь совпадением. Во-первых, не сходятся даты: страницы Discord попали в реестр в начале месяца, а сбой случился пару недель спустя. А во-вторых, компании, числящиеся в списке Роскомнадзора, не получают бан автоматически — это всего лишь значит, что платформе было направлено требование удалить материалы, которые не соответствуют законодательству РФ.

Возможно, сбои в работе были связаны с установкой сквозного шифрования, которое поможет защитить аудио- и видеозвонки от взлома.