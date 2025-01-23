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Сегодня, 18:15

Samsung выпустит первую «трикладушку» — телефон с тремя экранами

Евгения Воскресенская
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На мероприятии Galaxy Unpacked 2025 Samsung не только представил новую линейку флагманских телефонов, но и показал дорожную карту своих инновационных устройств.

Среди них зрители заметили изображение тройной раскладушки. Это значит, что скоро Samsung может составить на рынке конкуренцию компании HUAWEI с ее «трикладушкой» Mate XT.

Huawei. Настоящая раскладушка: двойной Huawei Mate XT можно сложить пять раз

Некоторые СМИ утверждают, что анонс необычного гаджета состоится в третьем квартале 2025 года. Впрочем, конкретные сроки выхода и технические характеристики устройства пока что держатся в секрете.

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