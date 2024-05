В новом трейлере Need for Speed: Assemble для Android и iOS показали геймплей на Mercedes-Benz C 63 AMG

Разработчики мобильный гоночной игры Need for Speed: Assemble объявили о сотрудничестве с Mercedes-Benz и выпустили трейлер коллаборации, демонстрирующий все прелести Mercedes-Benz C 63 AMG. Более того, эта игра будет доступна на всех машинах компании, обладающих мультимедийной системой MBUX последнего поколения. Правда, это предложение действует только в Китае и только до конца 2024 года. Полноценный релиз Need for Speed: Assemble назначен на 31 августа, но вновь только в Китае. Дата глобального релиза неизвестна.