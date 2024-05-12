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Сегодня, 16:20

В новом трейлере Need for Speed: Assemble для Android и iOS показали геймплей на Mercedes-Benz C 63 AMG

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Разработчики мобильный гоночной игры Need for Speed: Assemble объявили о сотрудничестве с Mercedes-Benz и выпустили трейлер коллаборации, демонстрирующий все прелести Mercedes-Benz C 63 AMG.

Более того, эта игра будет доступна на всех машинах компании, обладающих мультимедийной системой MBUX последнего поколения. Правда, это предложение действует только в Китае и только до конца 2024 года.

Полноценный релиз Need for Speed: Assemble назначен на 31 августа, но вновь только в Китае. Дата глобального релиза неизвестна.

Источник: YouTube
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