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Сегодня, 15:10

В обновлении iOS 18.1 появилась долгожданная функция

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Дождались: вместе с обновлением iOS 18.1 в айфонах появилась встроенная функция записи звонков. В России она недоступна, но есть способ обойти ограничения. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий:

1. Открыть в настройках «Язык и регион».
2. Поменять регион на Соединенные Штаты Америки, при этом выбирать другой язык не требуется.
3. Перейти в «Настройки — Приложения — Телефон — Запись вызова».
4. Посмотреть, включен ли тумблер.

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Воспользоваться новой фишкой смогут владельцы последних моделей: iPhone 15 Pro и Pro Max, а также всей линейки iPhone 16. Во время разговора в левом верхнем углу экрана появится кнопка — если ее нажать, вы и ваш собеседник услышите предупреждение о записи.

Встроенная функция записи звонков в iOS 18.1.
Источник: iPhones.ru

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