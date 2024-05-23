В России появится собственная портативная консоль

Как сообщают Известия, в России разрабатывается полноценная портативная игровая консоль. Создание устройства идет силами Научно-технического центра информационных технологий «РОСА». Прорабатываются варианты как на привычной для компьютеров архитектуре х86, так и на мобильной ARM, а операционной системой станет собственная версия Linux — «РОСА Фрэш».

Говоря проще, речь идет о чем-то вроде конкурента Steam Deck. Никакой информации о сроках выхода консоли пока нет — вероятно, она находится на ранних стадиях разработки.