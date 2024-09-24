В России готовят «православную» замену WhatsApp и Telegram

В ноябре в России появится мессенджер «Зосима» — название выбрано в честь православного святого. На отечественный рынок приложение выпускает фонд «Иннотех XXI», который занимается поддержкой русской церковной архитектуры.

Изначально в «Зосиме» планировали общаться в рамках посвященного реставрации храмов проекта «Спаси и сохрани»: в мессенджере можно создать страничку храма, объявить о сборе пожертвований и отправлять сообщения. Однако позже создатели мессенджера решили расширить аудиторию — скоро пользоваться им сможет любой желающий.

Президент фонда «Иннотех XXI» заверил, что православный мессенджер станет доступен на основных мобильных платформах.