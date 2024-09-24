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В России готовят «православную» замену WhatsApp и Telegram

Евгения Воскресенская
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В ноябре в России появится мессенджер «Зосима» — название выбрано в честь православного святого. На отечественный рынок приложение выпускает фонд «Иннотех XXI», который занимается поддержкой русской церковной архитектуры.

Изначально в «Зосиме» планировали общаться в рамках посвященного реставрации храмов проекта «Спаси и сохрани»: в мессенджере можно создать страничку храма, объявить о сборе пожертвований и отправлять сообщения. Однако позже создатели мессенджера решили расширить аудиторию — скоро пользоваться им сможет любой желающий.

ОС. В России готовят замену iOS и Android

Президент фонда «Иннотех XXI» заверил, что православный мессенджер станет доступен на основных мобильных платформах.

Источник: РИА Новости

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