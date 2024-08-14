В России готовят замену iOS и Android

Новая российская операционная система для смартфонов уже в разработке. Об этом сообщила компания «Базальт СПО» — создатель операционной системы ALT Linux для рабочих станций и серверов.

Российский конкурент iOS и Android будет называться AltPhone — товарный знак уже зарегистрирован. Открытый исходный код — одна из особенностей новой системы. Благодаря ему разработка AltPhone обойдется в несколько раз дешевле.

Эксперты считают, что у проекта есть перспективы, однако соответствовать требованиям рынка российская ОС сможет минимум через два-три года. Сроки выхода нового продукта на рынок представители разработчика пока не уточняют.