Теперь через Bluetooth: в Россию вернутся бесконтактные платежи

Сегодня, 13:37
Владельцы смартфонов на базе Android и iOS смогут совершать бесконтактные платежи через Bluetooth. Такое решение поступило от Национальной системы платежных карт — сейчас технология находится на этапе тестирования.
Сервис, который сможет это обеспечить, будет называться «Волна». Чтобы новая технология стала частью повседневной жизни россиян, потребуется время: магазинам придется устанавливать специальные платежные терминалы.
У новой системы будет несколько преимуществ: зарубежные компании не смогут ее заблокировать, а оплачивать покупки получится с большего расстояния и офлайн.