В России представили новый электрокар «Атом» за 3,5 миллиона рублей

Компания «Кама» утвердила дизайн серийного электромобиля «Атом», который поступит в продажу до конца 2025 года.

Атом. Фото Кама

Сейчас «Атом» активно участвует в тест-драйвах:

«Испытания проходят во всех областях нашей страны и сложности, с которыми мы сталкиваемся, позволяют нам доделывать проект до его финальной стадии. Нам очень важно, чтобы наш электромобиль прекрасно себя чувствовал как в южных, так и в северных регионах страны», — рассказали в компании «Кама».

Атом. Фото Кама

Первые тестовые машины планируется выпустить в конце этого года, речь идет о полноценном производстве со сваркой и окраской кузова автомобиля.

Серийный выпуск российских электрокаров намечен на 3 квартал 2025 года. Цена электрокара — от 2,5 до 3,5 миллионов рублей.