В России придумали, как ограничить аренду самокатов для несовершеннолетних

В России для аренды самоката хотят ввести процедуру верификации личности. Подтвердить свою личность можно будет с помощью селфи в приложении — технология будет сравнивать фото владельца аккаунта с изображением того, кто хочет воспользоваться прокатом.

Власти считают, что это поможет ограничить доступ к аренде самокатов для несовершеннолетних и нарушителей ПДД, ведь они не смогут обходить ограничения с помощью чужих аккаунтов. Новую технологию планируют протестировать в рамках эксперимента в Москве и области в середине 2025 года.