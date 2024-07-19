Весь мир накрыл глобальный сбой в работе Windows — Россию он не затронул

В большей части мира произошел масштабный технический сбой, серьезно затронувший работу инфраструктуры. Сообщается, что Windows 10 выдает «синий экран смерти» и уходит в бесконечные перезагрузки.

Это привело к отмене авиарейсов, невозможности телекомпаний провести прямой эфир и проблемам в других сферах — от банков до крупных магазинов.

К счастью, Россию сбой не затронул — все благодаря отходу от использования Windows в инфраструктуре и отсутствию поддержки в стране программного обеспечения CrowdStrike, из-за обновления которого и начались неполадки.