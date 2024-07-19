Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 12:45

Весь мир накрыл глобальный сбой в работе Windows — Россию он не затронул

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Microsoft
Telegram Дзен

В большей части мира произошел масштабный технический сбой, серьезно затронувший работу инфраструктуры. Сообщается, что Windows 10 выдает «синий экран смерти» и уходит в бесконечные перезагрузки.

Это привело к отмене авиарейсов, невозможности телекомпаний провести прямой эфир и проблемам в других сферах — от банков до крупных магазинов.

Windows. Все версии Windows: от худшей «операционки» к лучшей

К счастью, Россию сбой не затронул — все благодаря отходу от использования Windows в инфраструктуре и отсутствию поддержки в стране программного обеспечения CrowdStrike, из-за обновления которого и начались неполадки.

2
Обсудить
Читайте также
Стали известны денежные бонусы всех стран за медали на Олимпиаде-2024
Боец RCC Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково
В Луганске сработала ПВО
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
Минцифры заявило о значимости импортозамещения на фоне сбоев в работе Microsoft
Украинский пленный заявил о симпатии многих в ВСУ к России
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Геймерское кресло из сиденья от BMW продают за 150 тысяч рублей