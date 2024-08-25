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Вице-спикер Госдумы о задержании Павла Дурова: «Его нужно вытаскивать»!

Артем Ращупкин
Руководитель раздела Техно
Павел Дуров.
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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пообещал приложить все усилия для освобождения Павла Дурова. Депутат попросил выступить министра иностранных дел России Сергея Лаврова с призывом к освобождению Дурова.

Сейчас его нужно вытаскивать. Призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи. Его арест может носить под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя. При отказе французских властей освободить из-под стражи Дурова предлагаю приложить все усилия для его перемещения на территорию ОАЭ или РФ. При его согласии, конечно.

Павел Дуров. Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы
Источник: Telegram-канал Даванкова
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Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы