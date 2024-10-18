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Сегодня, 13:50

Для управления самокатом придется получать права

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Пешеходы могут вздохнуть свободно — похоже, власти решили всерьез взяться за владельцев самокатов. В департаменте кабмина по транспорту провели совещание, на котором обсудили ограничения на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Чиновники пришли к следующим выводам: минимальный возраст управления СИМ должен быть увеличен до 16 лет, а владельцам транспорта необходимо получать права.

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Кроме того, предлагается убрать самокаты и другие СИМ с тротуаров и проезжей части. Однако последнее ограничение не так легко реализовать: сначала в городах должна быть обеспечена подходящая инфраструктура.

Один из участников совещания отметил, что Россия нуждается в отдельном законе, который определил бы использование СИМ гражданами — сейчас эта сфера регулируется довольно слабо.

Источник: Известия

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