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Сегодня, 15:10

Новый телефон от Xiaomi продается в России дешевле, чем в Европе

Богдан Виноградов
Корреспондент
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В российские магазины поступил в продажу Redmi 13 — новый недорогой смартфон от известной фирмы Xiaomi.

Представлен Redmi 13 в двух версиях: 6/128 гигабайт памяти за 18 тысяч рублей и 8/256 гигабайт памяти за 20 тысяч рублей.

Кроме того, до 7 июля на новинку действуют скидки, с которыми смартфон выходит дешевле примерно на тысячу рублей. Интересно, что в Европе он стоит несколько дороже: 18 422 рублей и 21 122 рублей, если переводить цену из евро.

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Другие характеристики Redmi 13: процессор Mediatek Helio G91 Ultra, камера на 108 мегапикселей, 6,79-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2400*1080.

Источник: iXBT
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