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Сегодня, 18:52

Выяснилось, какие айфоны лучше не покупать

Евгения Воскресенская
Фото www.apple.com
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Блогер Romancev768 рассказал, от покупки каких айфонов в России лучше воздержаться. Как оказалось, смартфоны от Apple со слотом под две физические SIM-карты имеют ряд неприятных ограничений.

Эти модели были сделаны для китайского рынка в соответствии с жесткими требованиями местного законодательства — с полным функционалом их не позволили бы свободно продавать в КНР.

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«Китайские» айфоны получили следующие ограничения:

1) iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также вся линейка iPhone 16 не поддерживают Apple Intelligence.
2) Урезана мощность зарядки по MagSafe.
3) Нет возможности пользоваться eSIM.
4) Отсутствует функция Wi-Fi Calling.
5) Не поддерживаются групповые звонки в FaceTime.

Избежать покупки китайской верии iPhone нетрудно: если в названии устройства есть Dual nano SIM, то такой телефон лучше не брать. Также можно обратить внимание на коробку: китайские иероглифы и буквы «cn» говорят о том, что перед вами смартфон с ограниченным функционалом.

Источник: hi-tech.mail.ru
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