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Сегодня, 10:05

Появился код дня в X Empire (Musk Empire) на 17 октября

Евгения Воскресенская
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Сегодня вводим последний код дня перед аирдропом в X Empire (Musk Empire).

Код дня в X Empire (Musk Empire) на 17 октября.

Актуальный код на сегодня: 2022

Что такое код дня в X Empire (Musk Empire)

Сегодня финальный день фазы Chill в игре. В 21.00 по Москве закроется возможность прокачивать аккаунт, а разработчики станут готовиться к предстоящему аирдропу. Еще есть время, чтобы применить ежедневные активности: код, комбо и ребус.

Код — набор цифр, которые являются ответом на вопрос об ОКХ — криптовалютной бирже. Он пришел на смену загадке дня, которая также выходила в 10.00 по Москве.

Как разгадать код дня в X Empire (Musk Empire)

Вопросы попадаются не самые простые, поэтому стоит обратиться к готовым ответам — пользователи в Сети охотно делятся ими. Среди вкладок на нижней панели главного меню нужно выбрать «Задачи». После этого поищите глазами пункт под названием «Код от ОКХ» и заполните поле, предназначенное для ответа.

Маск. Появилось решение ребуса дня из X Empire (Musk Empire) на 16-17 октября

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