Выпустили ежедневное комбо в X Empire (Musk Empire) на 10-11 октября

Все три карты из ежедневного комбо в X Empire на 10-11 октября раскрыты.

Комбо в X Empire на 10-11 октября.

1. Искусственный интеллект

2. Модели OnlyFans

3. Недвижимость в Нигерии

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Комбо — меняющийся ежедневно набор из 3 карт, загаданный разработчиками. Название каждой из карт соответствует определенной сфере, в которую можно инвестировать накопленный капитал. Старый набор перестает действовать в 13:00 по московскому времени. За верно угаданные карты авторы дают награду в виде монет.

Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Если ваш аккаунт достиг 3-го уровня, вам откроется возможность собирать комбо. Карточки нужно в любой последовательности вложить в пустые ячейки — они высветятся на экране, когда вы нажмете вкладку «Город» в стартовом меню, а затем кнопку «Инвестиции». Будь внимательны: ошибочно выбранные карты заблокируют доступ к инвестициям на некоторое время.