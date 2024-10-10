Выпустили ежедневное комбо в X Empire (Musk Empire) на 10-11 октября

Сегодня, 13:08
Все три карты из ежедневного комбо в X Empire на 10-11 октября раскрыты.
1. Искусственный интеллект
2. Модели OnlyFans
3. Недвижимость в Нигерии
Комбо — меняющийся ежедневно набор из 3 карт, загаданный разработчиками. Название каждой из карт соответствует определенной сфере, в которую можно инвестировать накопленный капитал. Старый набор перестает действовать в 13:00 по московскому времени. За верно угаданные карты авторы дают награду в виде монет.
Если ваш аккаунт достиг 3-го уровня, вам откроется возможность собирать комбо. Карточки нужно в любой последовательности вложить в пустые ячейки — они высветятся на экране, когда вы нажмете вкладку «Город» в стартовом меню, а затем кнопку «Инвестиции». Будь внимательны: ошибочно выбранные карты заблокируют доступ к инвестициям на некоторое время.