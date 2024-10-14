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Сегодня, 13:08

Обновилось комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 14-15 октября

Евгения Воскресенская
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Игроки узнали, какие карты входят в комбо дня в X Empire (Musk Empire) 14-15 октября.

Комбо в X Empire на 14-15 октября.

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Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Не забывайте, что до раздачи токенов, которая намечена на 24 октября, остались считаные дни! Возможность собирать комбо закроется еще раньше — 17 октября в 21.00 по Москве. Комбо — отличная возможность прокачать виртуального персонажа перед листингом. Это коллекция из 3 карт, которая меняется ежедневно.

Каждой карте соответствует определенная сфера для инвестиций. В какой-то день она может быть прибыльной, а в другой — убыточной. Ваша задача — верно подобрать карты.

Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Возможность собрать карты заново открывается в 13.00 по Москве. На случай, если вы забыли, как их найти: нужно открыть вкладку «Город» — она располагается на нижней панели главного меню. Затем выбрать «Инвестиции» и нажать на актуальные карты в любой последовательности. Если все будет сделано верно, ваш счет в игре должен пополниться.

Обложка. Код дня в X Empire (Musk Empire) на 14-15 октября принесет монеты

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