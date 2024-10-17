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Сегодня, 13:08

Выпустили комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 17 октября

Евгения Воскресенская
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Выяснилось, какие карты входят в последнее комбо перед аирдропом в X Empire (Musk Empire).

Комбо в X Empire на 17 октября.

1 Разработка игр
2 Космические компании
3 Недвижимость в Нигерии

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Второй сезон игры практически подошел к концу — теперь остается только в последний раз применить ежедневные активности и дождаться аирдропа. Комбо, как обычно, состоит из 3 карт, которые нужно вложить в свободные ячейки в приложении. После этого можно забирать награду.

Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Доступ к картам открывается через раздел «Город»: на отобразившейся карте нужно поискать глазами иконку «Инвестиции». Смело выбирайте подходящие карты (их можно найти по названию или изображению) и нажимайте «Мне повезет» — если комбо верное, это принесет вам желанную награду.

Обложка. Появился код дня в X Empire (Musk Empire) на 17 октября

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