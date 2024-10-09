Открылось ежедневное комбо в X Empire (Musk Empire) на 9-10 октября

Игроки узнали, какие карты входят в комбо дня из X Empire (Musk Empire) на 9-10 октября.

Пока еще есть время до конца второй фазы, по итогам которой будут распределять 5 процентов токенов дополнительно. Лучше всего собирать ежедневное комбо — за него дают хорошую награду.

Комбо в X Empire на 9-10 октября.

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Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Собери три загаданные разработчиками карты, и ты получишь награду — так можно описать комбо в нескольких словах. Собирая очередную комбинацию, вы понарошку инвестируете в различные отрасли, начиная с нефтяной промышленности и заканчивая футболками с мемами.

Если прогадаете с выбором хотя бы одной карты, приложение закроет доступ к инвестициям на полчаса. Чтобы этого избежать, лучше поискать готовые комбинации в сети.

Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Просто выбирайте карты в любой последовательности и нажимайте на кнопку «Мне повезет». Чтобы окрыть раздел с картами, нужно зайти во вкладку «Город» в главном меню приложения и выбрать «Инвестиции».

Комбинация меняется каждый день в 13:00 по московскому времени, поэтому лучше следить за обновлениями.