Раскрыто новое комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября

Сегодня, 13:17
Обновилось комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября.
В X Empire стартовал новый сезон, который продлится всего пару недель. Участие в нем необязательно, но желательно, ведь заработанные во втором сезоне достижения будут учитываться во время аирдропа.
1. Искусственный интеллект
2. Модели OnlyFans
3. Мемные футболки
Каждый день выходит новый набор, состоящий из трех карт. Он и называется «комбо». Если собрать его, ваша пассивная прибыль увеличится, а виртуальный Маск прокачается еще больше. Эта активность доступна только тем, кто добрался хотя бы до 3-го уровня игры.
Вам нужно вложить все три карты из актуального комбо в пустые ячейки. Последовательность не имеет значения. Выбирайте вкладку «Город» в главном меню приложения и нажимайте на иконку «Инвестиции». Комбинация обновляется в 13:00 по Москве — чтобы не пришлось угадывать содержимое карт, лучше найти слитую информацию в Интернете.