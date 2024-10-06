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Сегодня, 13:10

Раскрыто комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 6-7 октября

Евгения Воскресенская
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Время собирать комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 6-7 октября.

В новой фазе игры все достижения обнулились, а старые активности вернулись в приложение. Как обычно, комбо — отличная возможность прокачать уровень пассивного дохода. Этот показатель будет учитываться во время аирдропа.

Комбо-карты для X Empire (Musk Empire) на 6-7 октября.

1. Недвижимость в Нигерии
2. Космические компании
3. Производители электрических транспортных средств

Что такое комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Комбо состоит из трех карт, которые меняются каждый день. Названия карт соответствуют отраслям, в которые вы инвестируете накопленный капитал. Неправильный выбор карты может на время заблокировать доступ к инвестициям, поэтому лучше поискать информацию об актуальных комбинациях в Сети, чтобы не пришлось выбирать карты вслепую.

Как собрать комбо дня в X Empire (Musk Empire)

Если старое комбо уже собрано, стоит дождаться 13:00 по Москве — именно в это время комбо обновляется в приложении. Следующий шаг — выбрать вкладку «Город» в нижней панели главного меню и найти иконку «Инвестиции» на карте. Теперь остается только вложить нужные карточки в свободные ячейки и получить награду.

Обложка. Появилось решение для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 6-7 октября

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