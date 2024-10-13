Ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 13-14 октября рассекречен

Публикуем решение ребуса из X Empire (Musk Empire) на 13-14 октября.

Ребус дня в X Empire на 13-14 октября.

Правильный ответ на английском языке: Cap

Что такое ребус дня в X Empire (Musk Empire)

Это ежедневная активность внутри кликера, за которую дают награду в виде монет. Их количество зависит от уровня аккаунта. Аирдроп состоится совсем скоро — 24 октября, а активности перестанут работать уже 17 числа. К этому времени стоит поднажать и прокачать свой аккаунт по максимуму.

Как ввести ребус дня в X Empire (Musk Empire)

После обновления ребуса в 19:00 по мск стоит заглянуть в приложение. Там поищите глазами вкладку «Задачи». Нажав на нее, пролистайте список задач вниз и выберите «Ребус дня». Ответ вводится в свободное поле, которое располагается под ребусом.