Ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 14-15 октября уже решили

14 октября, 19:03
Разгадан ребус из X Empire (Musk Empire) на 14-15 октября.
Правильный ответ: Governance
Чтобы лучше прокачать аккаунт перед листингом, нужно участвовать в различных активностях в игре и выполнять задачи. Ребус дня — ежедневная активность, которую используют многие игроки, чтобы получать монеты на халяву. Последний день перед аирдропом, когда ребус еще будет активен, — 17 октября до 21:00 по московскому времени. Обновляется он в 7 часов вечера и действует ровно сутки.
Для этого есть специальное окошко — оно открывается через раздел «Задачи». Должен появиться список, в котором находится «Ребус дня». Иногда его не так просто разгадать самостоятельно. В этом случае советуем обратиться к готовым ответам от пользователей.