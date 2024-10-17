Ежедневный ребус из X Empire (Musk Empire) на 17 октября раскрыт

Сегодня, 19:03
Делимся решением ребуса из X Empire (Musk Empire) на 17 октября.
Правильный ответ: Reward
Сегодня последний день, когда эта активность доступна во втором сезоне игры. 24 октября пройдет аирдроп — игроки получат заслуженные токены. Ребус вводится в приложении, чтобы получить награду в виде монет, — сумма будет зависеть от уровня виртуального Маска.
Для этого достаточно обзавестись готовым ответом или попробовать решить самому. В любом случае ответ заносится в специальную строку в разделе «Ребус дня». Чтобы найти эту активность, нажмите на кнопку «Задачи» в главном меню приложения. Последняя награда перед аирдропом точно не будет лишней.