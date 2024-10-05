Ребус дня из X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября разгадан

Сегодня, 19:05
Делимся ответом на ребус дня в X Empire (Musk Empire) на 5-6 октября.
Правильный ответ сегодня: Stake
Листинг X Empire отложили до второй половины октября, а пока в самом разгаре новый сезон, результаты которого будут учитываться во время аирдропа. В игру вернулись привычные активности, среди которых и ребус дня. Он по-прежнему обновляется в 19:00 по Москве.
Ребус дня — загадка, в основе которой лежит зашифрованное слово на английском языке. Верный ответ приносит денежную награду, однако количество монет будет зависеть от уровня аккаунта.
Как и загадка дня, ребус располагается во вкладке «Задачи». Нужно пролистать список вниз и найти необходимый пункт, а потом ввести ответ в свободное поле. Если ребусы и английский язык не ваша стихия, рекомендуем воспользоваться готовыми ответами, которые публикуются в Интернете.