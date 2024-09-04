В X (Musk) Empire обновилась загадка на 4 сентября

Сегодня, 10:50
Скоро в X Empire пройдет листинг, а пока еще есть время раскачаться. Загадка дня — один из способов это сделать. И ее решение на 4 сентября уже есть.
Загаданным оказалось слово Budget.
Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Загадка дня». Введите полученное слово, чтобы получить халявные монеты.
Это необходимо, чтобы быстрее прокачать своего персонажа. Чем больше уровень персонажа, тем больше награда от правильно введенного слова.
30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.