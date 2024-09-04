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Сегодня, 10:50

В X (Musk) Empire обновилась загадка на 4 сентября

Михаил Иванов
Фото lexica
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Скоро в X Empire пройдет листинг, а пока еще есть время раскачаться. Загадка дня один из способов это сделать. И ее решение на 4 сентября уже есть.

Загаданным оказалось слово Budget.

Как вводить слово из загадки дня в X Empire

Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Загадка дня». Введите полученное слово, чтобы получить халявные монеты.

Зачем нужно вводить слово из загадки дня

Это необходимо, чтобы быстрее прокачать своего персонажа. Чем больше уровень персонажа, тем больше награда от правильно введенного слова.

Когда состоится листинг в X (Musk) Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.

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