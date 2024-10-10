Раскрыта загадка дня из X Empire (Musk Empire) на 10-11 октября

Появился ответ на загадку дня из X Empire (Musk Empire) на 10-11 октября.

Загадка X Empire (Musk Empire) на 10-11 октября.

Разгадка на сегодня — слово Whale

Что такое загадка дня в X Empire (Musk Empire)

Результаты предыдущего сезона были учтены, а пока что в кликере X Empire продолжается новая фаза, которую разработчики решили добавить, чтобы скрасить ожидание листинга. Игрокам нужно заново прокачивать виртуального Маска начиная с первого уровня.

Загадка — отличный способ каждый день добывать новые монеты, а затем вкладывать их в прокачку аккаунта. Она представляет собой слово на английском языке, которое нужно вводить в поле для ответа.

Как ввести загадку дня в X Empire (Musk Empire)

Чтобы открыть поле для ответа, нужно запустить кликер. Вы попадете в главное меню приложения — там вы увидите нижнюю панель с вкладками. Среди них есть вкладка «Задачи». Нажмите на нее и в списке активностей и задач выберите «Загадку дня» — доступ к ней открывается только на 3-м уровне.