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Сегодня, 10:10

В X Empire (Musk Empire) разгадана загадка дня на 12-13 сентября

Михаил Иванов
Фото wired.com
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В кликере X Empire существует три способа легко поднять монет и прокачать свой уровень: загадка дня один из них. На 12-13 сентября она вновь обновилась.

Загадка дня неизменно обновляется каждый день в 10:00 мск.

Загадка дня в X Empire на 12-13 сентября

Загаданное слово в X Empire на 12-13 сентября.

Ответ: DAO

Как вводить слово из загадки дня в X Empire

Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Загадка дня». Введите полученное слово, чтобы получить халявные монеты.

Зачем нужно вводить слово из загадки дня

Чтобы быстрее прокачать своего виртуального Илона Маска. Чем больше уровень персонажа, тем больше награда от правильно введенного слова.

Когда состоится листинг в X (Musk) Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга — выхода монеты на крипторынок.

Участвовать в дропе смогут только те игроки, которые прокачали своего виртуального Илона Маска как минимум до 4-го уровня.

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