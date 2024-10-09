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9 октября, 10:06

Вышла загадка дня из X Empire (Musk Empire) на 9-10 октября

Евгения Воскресенская
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Рассказываем, какой ответ для загадки дня из X Empire (Musk Empire) на 9-10 октября.

Чтобы чем-то компенсировать ожидание листинга, авторы кликера решили ввести дополнительный сезон, который продлится еще около недели. Прошлые достижения сброшены, чтобы уравновесить всех игроков в шансах заработать.

Загадка X Empire (Musk Empire) на 9-10 октября.

Правильная разгадка: Pool

Что такое загадка дня в X Empire

Загадка дня — это небольшая шарада, а ответом на нее всегда является слово на английском языке. Верная разгадка дает определенное количество монет, которое зависит от уровня аккаунта отдельного игрока. В 10:00 по московскому времени старый ответ перестает действовать, так как загадка меняется каждый день.

Как решить загадку дня в X Empire

Первый шаг — запустить кликер и найти поле «Задачи» в правом нижнем углу главного меню. Вам откроется длинный список, в котором нужно поискать глазами «Загадку дня». Если список короткий, а загадка не находится, значит, уровень вашего персонажа не позволяет вам пока воспользоваться этой активностью. Продолжайте прокачивать аккаунт — основные активности появляются уже на 3-м уровне.

Маск. Появилось правильное решение для ребуса дня из X EMpire (Musk Empire) на 8-9 октября

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