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В X Empire (Musk Empire) вышло новое комбо на 17-18 сентября

Михаил Иванов
Фото eureporter.co
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В Telegram-кликере X Empire (Musk Empire) обновилось комбо на 17-18 сентября.

Если ежедневно собирать комбо, то можно легко повысить свою доходность в преддверии листинга, который пройдет в начале октября.

Комбо карты в X Empire (Musk Empire) на 17-18 сентября

Комбо в X Empire на 17-18 сентября.

Искусственный интелект: +63% к доходности.
Производители электрокаров: +83% к доходности.
Модели Онлифанс: +144% к доходности.

Как ввести комбо в X Empire (Musk Empire)

Откройте X Empire в Telegram. В приложении найдите «Город» и выберите «Инвестиции». Вложите карточки в раздел «Фондовая биржа».

Дата начала листинга в X Empire (Musk Empire)

Точные сроки листинга в X Empire неизвестны, но разработчики закроют возможность прокачивать персонажа уже 30 сентября. Значит, процесс листинга начнется в начале октября. Получить реальные деньги смогут только те игроки, которые прокачали своего персонажа на 4-й уровень и выше.

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