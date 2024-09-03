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Выложено решение загадки дня в X Empire на 3 сентября

Михаил Иванов
Илон.
Фото cryptorank.io
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3 сентября появилась новая загадка дня для крипто-кликера X Empire.

Загадка дня в X Empire на 3 сентября.

Словом в результате решения загадки стало Farming.

Как вводить слово из загадки дня в X Empire

Запустите X Empire. Откройте раздел «Задания». В ежедневных заданиях найдите «Загадка дня». Введите полученное слово, чтобы получить халявные монеты.

Зачем нужно вводить слово из загадки дня

Это необходимо, чтобы быстрее прокачать своего персонажа. Чем больше уровень персонажа, тем больше награда от правильно введенного слова.

Когда состоится листинг в X (Musk) Empire

30 сентября станет последним днем, когда можно будет прокачать персонажа. После этого начнется этап листинга выхода монеты на крипто-рынок.

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