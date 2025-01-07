Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 21:50

Xbox Game Pass появится на смарт-телевизорах LG

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Зачем нужна приставка, когда есть телевизор? Не исключено, что скоро этим вопросом начнут задаваться все больше геймеров.

LG добавит сервис Xbox Cloud Gaming на свои телевизоры — этой радостной новостью компания поделилась во время выступления на выставке CES 2025. Вот только конкретные сроки пока что не раскрываются.

Консольные войны. Лучшая консоль 2024 года — Xbox Series, PlayStation 5 или Nintendo Switch

От пользователей потребуются подписка Xbox Game Pass Ultimate, современная модель смарт-ТВ от LG и стабильный интернет. Стоит отметить, что подобная опция уже доступна на телевизорах Samsung.

Источник: CHIP
Читайте также
В Великобритании сотни работников присоединились к иску против McDonald's
Политический кризис в Канаде. Что пишут СМИ
Спутник «Ресурс-П» передал снимок Вифлеема, где родился Иисус Христос
Теннисист Даниил Медведев стал отцом во второй раз
Стилист Фараджи обвинила спортивного журналиста Бэйлесса в домогательствах
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Сегодня
Вчера
Неделя