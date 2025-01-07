Xbox Game Pass появится на смарт-телевизорах LG

Зачем нужна приставка, когда есть телевизор? Не исключено, что скоро этим вопросом начнут задаваться все больше геймеров.

LG добавит сервис Xbox Cloud Gaming на свои телевизоры — этой радостной новостью компания поделилась во время выступления на выставке CES 2025. Вот только конкретные сроки пока что не раскрываются.

От пользователей потребуются подписка Xbox Game Pass Ultimate, современная модель смарт-ТВ от LG и стабильный интернет. Стоит отметить, что подобная опция уже доступна на телевизорах Samsung.