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Сегодня, 21:30

Xiaomi покорила россиян — названы самые популярные смартфоны в стране

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Появился рейтинг самых востребованных среди россиян смартфонов по версии AliExpress СНГ. Почти все устройства в списке оказались от Xiaomi или ее дочернего бренда POCO — именно их покупатели из России заказывали чаще всего в 2024 году.

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В рейтинге есть устройства почти на любой кошелек: от самого дешевого POCO M6 Pro за 16 тыс. рублей до OnePlus 12 — последний можно найти на AliExpress за 70 с небольшим тыс. рублей. Помимо Xiaomi и OnePlus, среди лидеров продаж можно увидеть 2 модели realme.

10 самых продаваемых смартфонов среди россиян

POCO X6 Pro

POCO X6

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro +

POCO F6

realme GT6

OnePlus 12

realme 12 Pro +

Xiaomi Mi 13

POCO M6 Pro

Источник: Lenta.ru
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