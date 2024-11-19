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Сегодня, 18:39

Xiaomi представила пауэрбанк размером с банковскую карту

Евгения Воскресенская
Ultra Slim Power Bank.
Фото Xiaomi
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Xiaomi анонсировала легкий и компактный пауэрбанк Ultra Slim Power Bank 5000 mAh. Компания утверждает, что по размеру внешний аккумулятор напоминает банковскую карту.

Конечно, с кредиткой его не спутаешь, ведь толщина устройства составляет 10 мм. Тем не менее пауэрбанк получился около 11 см. в длину и 5 см. в ширину — назвать его кирпичом точно не получится.

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Кроме того, Ultra Slim Power Bank практически не чувствуется в руке — его вес составляет 93 грамма. С помощью пауэрбанка от Xiaomi можно безопасно заряжать гаджеты с низким энергопотреблением — устройство подстроится под них.

Компания должна сообщить о дате выхода аккумулятора и его стоимости в скором времени.

Ultra Slim Power Bank.
Фото Xiaomi
Ultra Slim Power Bank.
Фото Xiaomi
Источник: Hi-Tech Mail

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