Xiaomi представила пауэрбанк размером с банковскую карту

Xiaomi анонсировала легкий и компактный пауэрбанк Ultra Slim Power Bank 5000 mAh. Компания утверждает, что по размеру внешний аккумулятор напоминает банковскую карту.

Конечно, с кредиткой его не спутаешь, ведь толщина устройства составляет 10 мм. Тем не менее пауэрбанк получился около 11 см. в длину и 5 см. в ширину — назвать его кирпичом точно не получится.

Кроме того, Ultra Slim Power Bank практически не чувствуется в руке — его вес составляет 93 грамма. С помощью пауэрбанка от Xiaomi можно безопасно заряжать гаджеты с низким энергопотреблением — устройство подстроится под них.

Компания должна сообщить о дате выхода аккумулятора и его стоимости в скором времени.

Ultra Slim Power Bank. Фото Xiaomi