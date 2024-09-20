YouTube в России заработал без замедления — это произошло после жалобы провайдеров в ФАС

Сегодня многие пользователи сообщают о том, что YouTube «работает, как и прежде». Замедление, которое предположительно было вызвано вмешательством Роскомнадзора, как рукой сняло.

Помогла ли «реанимировать» YouTube направленная в ФАС жалоба от провайдеров или это лишь счастливое стечение обстоятельств, пока неизвестно. В любом случае хотя бы сегодня россияне могут наслаждаться работой видеохостинга.

Однако не все пользователи заметили улучшения. Некоторые из них сообщают, что ничего не поменялось — YouTube по-прежнему приходится запускать с VPN.