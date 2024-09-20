Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 16:15

YouTube в России заработал без замедления — это произошло после жалобы провайдеров в ФАС

Евгения Воскресенская
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Сегодня многие пользователи сообщают о том, что YouTube «работает, как и прежде». Замедление, которое предположительно было вызвано вмешательством Роскомнадзора, как рукой сняло.

YouTube. Роскомнадзор признал, что причина замедления YouTube не в оборудовании

Помогла ли «реанимировать» YouTube направленная в ФАС жалоба от провайдеров или это лишь счастливое стечение обстоятельств, пока неизвестно. В любом случае хотя бы сегодня россияне могут наслаждаться работой видеохостинга.

Обложка. Провайдеры устали от замедления YouTube и отправили жалобу в ФАС

Однако не все пользователи заметили улучшения. Некоторые из них сообщают, что ничего не поменялось — YouTube по-прежнему приходится запускать с VPN.

Источник: TG-канал Hypeology

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Сегодня
Вчера
Неделя