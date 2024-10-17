За новый iPad mini придется отдать почти 100 тысяч рублей

Скоро российский рынок пополнится очередной новинкой от Apple — iPad mini 7-го поколения. Его можно будет приобрести в конце ноября — начале декабря.

Ритейлер «М.Видео-Эльдорадо» уже поделился ценами на устройство — вариант с самым большим объемом памяти и LTE обойдется в 100 тысяч рублей:

iPad mini (128 ГБ, Wi-Fi) — 66 999 рублей.

iPad mini (256 ГБ, Wi-Fi) — 79 999 рублей.

iPad mini (128 ГБ, Wi-Fi+LTE) — 86 999 рублей.

iPad mini (256 ГБ, Wi-Fi+LTE) — 99 999 рублей.

Примечательно, что модель с 512 Гб памяти до нашей страны, вероятно, не доберется. Самый дешевый вариант в США начинается примерно от 44 тысяч в пересчете на российские рубли — таким образом, в России переплата составит около трети заявленной цены.