В X Empire (Musk Empire) решена загадка дня на 18-19 сентября

В кликере X Empire (Musk Empire) решена загадка дня на 18-19 сентября.

Загадка дня — это один из легких способов получить внутриигровые монеты, которые, в свою очередь, нужны для прокачки уровня карточек.

Загадка дня в X Empire на 18-19 сентября

Слово из загадки дня в X Empire на 18-19 сентября.

Слово из загадки дня: Liquidity

Загадка дня в X Empire (Musk Empire) обновляется каждый день в 10:00 по мск. Чем больше уровень персонажа, тем больше монет можно через нее получить.

Уже 30 сентября разработчики закроют возможность прокачивать персонажа и начнут процесс листинга — выхода монеты на крипто-рынок.