Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 10:11

В X (Musk) Empire обнаружена загадка дня на 27-28 сентября

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

В кликере X Empire изменилась загадка дня на 27-28 сентября 2024 года.

До конца майнинга остались считанные дни! Какую прибыль вы получите во время листинга, который намечен на начало октября, будет зависеть от степени раскрутки вашего аккаунта. Если ваш персонаж не достиг и 4-го уровня, на получение токенов рассчитывать на стоит.

Слово из загадки дня в X Empire на 27-28 сентября.

Сегодня разгадка — слово Key.

Что такое загадка дня в X Empire

Это одна из активностей внутри кликера, которая выходит каждый день в 10:00 по московскому времени и приносит награду в виде внутригровой валюты. Количество монет, которое дают за верный ответ, зависит от уровня вашего виртуального Маска.

Как решить загадку дня в X Empire

Если не хотите тратить время на решение, можно посмотреть готовый ответ в Интернете. После этого останется совершить несколько несложных действий: найти раздел «Задачи», затем выбрать пункт «Загадка дня». Вводите ответ в поле «Код» — и забирайте ежедневную награду.

Маск. Собраны все карты комбо дня в X Empire (Musk Empire) на 26-27 сентября

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Автомобиль орнитолога выехал на полосу посадки самолета Анджея Дуды
Защитник «Металлурга» Еременко заявил о мечте сыграть в НХЛ
В Испании фаната получил год тюрьмы за оскорбления Винисиуса
Харрис и Зеленский обсудили поддержку США энергосистемы Украины
Лавров подчеркнул необходимость прекращения боевых действий в Судане
Сегодня
Вчера
Неделя