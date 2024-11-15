Замедление YouTube могло прекратиться из-за ареста топ-менеджера «Ростелекома»

Топ-менеджер «Ростелекома» Владимир Шадрин, а также гендиректор компании «Комплайн софт» Антон Менчиц были задержаны по подозрению в мошенничестве.

Коммерсантъ сообщает, что «они могут быть причастны к хищению средств, выделенных на закупку лицензий для программного обеспечения». По предварительным данным, размер ущерба составил 180 миллионов рублей.

Некоторые СМИ связали это событие с восстановлением работы YouTube — якобы видеохостинг ожил сразу после ареста подозреваемых. Впрочем, логика такого заявления если и прослеживается, то с большим трудом.

Даже если после ареста замедление YouTube прекратилось у тех, кто пользуется услугами «Ростелекома», как объяснить проблемы с работой сервиса у других провайдеров? Вопрос скорее риторический.