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Сегодня, 17:00

Жизнь без розетки: в следующем году появятся смартфоны с невероятно мощными батареями

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Realme
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Будущий флагманский смартфон Realme GT 8 Pro может получить гигантскую батарею сразу на 8000 mAh. Для сравнения — предыдущая версия флагмана обладает батареей емкостью 6500 mAh, что все еще превышает стандартный показатель в 5000.

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Впрочем, супербатарея еще не гарантирована — сообщается, что кампания рассматривает сразу 3 варианта (7000, 7500 и 8000 mAh), стараясь найти компромисс с возможностью быстрой зарядки телефона мощностью 100 ватт. В любом случае, выйдет Realme GT 8 Pro не раньше следующего года.

Источник: techinsider.ru
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