Какой 3D-принтер выбрать — лучшие модели от 20 до 230 тысяч рублей

Для кого-то хобби, а для кого-то 3D-принтер — работа.

Технология 3D-печати из чего-то непонятного и недоступного становится все более обыденной вещью. Ведь приобрести соответствующий принтер и начать на нем творить может практически каждый. А вот на какие модели стоит обратить внимание весной 2024 года, вам расскажет данная статья.

1. Anycubic Photon Mono 2

Цена: от 20 000 рублей

Фото .liqcreate.com/supportarticles/photon-mono2-vs-mono4k-mono-2-4k

Компания Anycubic плотно заняла нишу высококачественного оборудования для стереолитографической 3D-печати. И в модели Photon Mono 2 нашлось место их многолетним наработкам. Это позволило создать девайс, который подойдет как новичкам, так и профессионалам.

Принтер выделяется своими компактными размерами. Его легко хранить, он не занимает много места, а главное — умеет быстро печатать детали в отличном разрешении. Дополнительно его оснастили специализированным слайсером Photon Workshop V3. И во время работы остается только следить за устойчивостью, поскольку скользкие ножки могут принести много хлопот.

2. KINGROON KP3S

Цена: от 21 000 рублей

Фото 3dwithus.com/kingroon-kp3s-review-tiny-footprint-massive-value

Данный аппарат отлично подойдет для домашнего использования. У KINGROON KP3S весьма приличные габариты, но именно туда и вместился добротный функционал. При этом прибор больше ориентирован на работу с PETG и PLA, а с более сложными материалами могут возникнуть затруднения.

Из-за небольшого корпуса все дополнительные элементы, включая блок питания и держатель для филамента, расположены снаружи и их можно размещать по своему усмотрению. В остальном гаджет легко собирается, а все нужные параметры настраиваются с сенсорного LCD-дисплея. Все это обеспечивает высокий уровень детализации, а также общую бесшумность.

3. Creality Ender-3 V3 SE

Цена: от 25 000 рублей

Фото chinaplanets.com/creality-ender-3-v3-se-1

Creality Ender-3 V3 SE — это качественный аппарат бюджетного сегмента. Главным его преимуществом считается простота в использовании. Даже сборка займет меньше 15 минут, после чего принтер самостоятельно выровняется.

На месте и другие достоинства модели, включая приличную скорость печати, прочную конструкцию, современный LED-интерфейс и интуитивно понятное управление. Принтер работает очень тихо, к тому же в нем предусмотрена удобная система автоматической калибровки. Безусловно, общий функционал устройства ограничен, однако это отличный выбор за небольшие деньги.

4. Elegoo Neptune 4 Pro

Цена: от 37 000 рублей

Фото tweakreviews.com/printer/elegoo-neptune-4-pro

Если вы только начинаете увлекаться 3D-печатью, то лучше всего начинать на Elegoo Neptune 4 Pro. Это отличный вариант, в котором сочетаются невысокая стоимость, мощность и простота в управлении.

Среди его фишек числятся мощный вентилятор для охлаждения, двойные резьбовые стержни по оси Z, автоматическая калибровка рабочей платформы и полностью функциональный экструдер. Благодаря текстурированной поверхности PEI-листа деталь надежно держится во время изготовления.

5. FlyingBear Ghost 6

Цена: от 42 000 рублей

Фото printables.com/model/487721-flying-bear-ghost-6-dummy-display-webcam-and-phone

В модели Ghost 6 компания Flying Bear воплотила весь свой многолетний опыт в области 3D-печати. Благодаря этому девайс получился компактным, с низкой шумностью, отлаженной системой охлаждения из двух вентиляторов и несколькими вариантами подключения.

Отдельным плюсом стало то, что устройство готово к работе прямо с коробки. Инженеры усовершенствовали экструдер, сопло больше не забивается пластиком, а прозрачный фидер позволяет вживую наблюдать за процессом. Все это обеспечивает высокое качество, точность и четкость результата.

6. UlTi Steel 2

Цена: от 46 000 рублей

Фото YouTube Experimental-PC

Производством UlTi Steel 2 занимается российская компания IVILOL. И аппарат уже успел зарекомендовать себя как надежный 3D-принтер. Тут и стальной корпус, и приятный дизайн, и низкий уровень шума, и большая скорость печати.

Благодаря широкому функционалу и возможности работать со всеми основными материалами, включая композиты, прибор подходит как для коммерческих целей, так и для домашнего использования. А те, кто любят баловаться самостоятельной сборкой, могут приобрести kit-набор с подробной инструкцией.

7. Creality K1

Цена: от 64 000 рублей

Фото 3dwithus.com/creality-k1-review-3d-printer-testing-settings-and-tips

Важна каждая секунда и потому приоритет почти всегда отдается высокоскоростным устройствам. Именно к таковым и относится Creality K1, ведь в стандартном режиме он печатает в пять раз быстрее обычных 3D-принтеров.

При этом огромная производительность никак не влияет на итоговое качество. Дополняется все удобным интерфейсом, цельнометаллическим хотендом с настраиваемым соплом и крепким корпусом. Поставляется принтер практически в готовом виде и покупателю остается только его распаковать и подключить.

8. Bambu Lab A1 Mini

Цена: от 70 000 рублей

Фото bambulab.com/en/a1

Компактный 3D-принтер, который, несмотря на небольшие размеры, обладает повышенной функциональностью. В данном устройстве сильно упрощена консольная система с подвижным по оси X столиком. А еще создатели заложили прошивку Klipper c гашением вибраций Input Shaping.

Модель может похвастаться автоматической калибровкой с построением карты высот и компенсацией неровностей, датчиками наличия и подачи филамента, счетчиком расходного материала, видеокамерой для удаленного наблюдения, удобным сенсорным экраном с интерфейсом и распознаванием расходных материалов по RFID-меткам. Удивительно, но за счет интуитивно понятного управления трудиться на всем этом очень просто.

9. Picaso Designer Classic

Цена: от 129 000 рублей

Фото 3dtool.ru/product/3d_printer_picaso_3d_designer_classic

Из-за своей дороговизны Picaso Designer Classic подходит для решения коммерческих и производственных задач. И в этом компоненте аппарат сполна оправдывает свою высокую стоимость. Это максимальной эффективный 3D-принтер, легко справляющийся с большими объемами работ.

Девайс выделяется стильным видом. Сплошной корпус изготовлен из композитного материала на основе алюминия, что позволяет поддерживать оптимальную температуру для разных материалов. А благодаря полупрозрачной крышке можно безопасно наблюдать за процессом. Дополняется все это простотой в управлении, фирменным ПО и автоматической калибровкой стола.

10. Bambu Lab X1 Carbon

Цена: от 230 000 рублей

Фото 3dgearzone.com/bambu-lab/bambu-lab-x1-carbon

Всего за несколько лет компания Bambu Lab прочно обосновалась на рынке 3D-принтеров. И их лучшим творением многими признается X1 Carbon. Это модель премиумного сегмента, ведь по всем своим техническим характеристикам устройство заметно опережает конкурентов.

Благодаря переработанному экструдеру и износостойкому соплу печать ведется композиционными материалами, включая углеволоконные наполнители. Прошивка Klipper включает функции активного гашения вибраций и динамического контроля подачи расплава. Все это позволяет добиться высокой производительности при минимальном вмешательстве со стороны.